Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Ziyarette, ikili ilişkilerimizin tüm boyutları, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyaret programı çerçevesinde ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğumuzun açılış töreni de gerçekleştirilecektir" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidecek
30 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 13:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
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