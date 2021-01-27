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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş AB açıklaması!

27 Ocak 2021 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 11:56

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var"


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın  Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir  yıl olduğunu ancak şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için  fırsat penceresi bulunduğunu söyledi. 
 
8. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı Çavuşoğlu ile Hollanda  Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıklarında çevrim içi düzenlendi.
 
Konferansın Antalya'da da düzenlenmesine ilişkin söz veren Çavuşoğlu,  bu video konferansın, iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğu sürdürme isteğinin  bir göstergesi olduğunu belirtti.
 
Çavuşoğlu, olağanüstü zamanlardan geçildiğini ve değişimin her  zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini dile getirerek, "Ticaret ve ekonomiden,  inovasyon ve teknolojiye kadar ikili iş birliğimizde büyük bir potansiyele  sahibiz. Değişime uyum sağlamak ve potansiyelimizden yararlanmak için sürekli  diyaloğa ihtiyacımız var." dedi.
  
Türkiye ile Hollanda halkının lalelerin dışında ortak pek çok yanı  olduğunu anlatan Çavuşoğlu, iki halkın da girişimci, iş odaklı pratik olduğunu  vurguladı.
 
Bunun ticarette ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu,  "İş insanlarımızı daha fazlasını yapmaya teşvik etmek için daha çok  çalışmalıyız." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın, Avrupa'nın farklı köşelerindeki  iki ülke olarak kıtadaki sorunların ele alınmasına katkıda bulunacak çok şeye  sahip olduğunu belirtti.
 
"Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat  penceremiz var"
 
Geçen yılın Türkiye-AB ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan  zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve  Kafkasya'daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık  zirvesinde Türkiye'ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye  ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var." şeklinde  konuştu.
 
Çavuşoğlu, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki  mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de AB üyelerinin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu  destekler mahiyette olduğunu söyledi.
  
Çavuşoğlu, 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e  düzenlediği ziyaret kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le  görüşmelerinde bir zaman çizelgesi dahilinde “somut adımlar için bir yol  haritası” üzerinde anlaşma sağladıklarını anımsattı.
 
Türkiye ile AB arasında samimi bir ortaklığın göç, ticaret, enerji,  güvenlik, savunma, Suriye, Libya, Balkanlar ve Kafkaslar dahil olmak üzere birçok  önemli konuda gerçek değişikliğe yol açabileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu,  tarafların 2016’daki göç krizi döneminde ortaklıklarının kabiliyetini ortaya  koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB’nin ortak çabaları sayesinde  Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan en büyük insani krizi  idare edebildik." ifadelerini kullandı.
 
Çavuşoğlu, "Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla  gerçek bir ortaklığa hazır." dedi.
 
 Tüm ilişkilerde olduğu gibi iki tarafın da bazı beklentileri olduğunu  aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin beklentileri arasında 18 Mart Mutabakatı'nın tüm  boyutlarıyla yenilenmesi ve bu çerçevede katılım süreci, gümrük birliğinin  güncellenmesi, vize serbestisi, göç alanında iş birliği, üst düzey diyalog ve  terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması gibi konuların bulunduğunu  kaydetti.
 
Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu bağlamda Yunanistan’la istikşafi görüşmelere  başladığını, Fransa’yla ilişkilerde normalleşme süreci yürüttüğünü ve içeride  reform sürecine odaklandığını dile getirdi.
 
 Türkiye’nin aynı zamanda daha önce öneride bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin  "5  Birleşmiş Milletler" toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı’na da hazır  olduğunu belirten Çavuşoğlu, Hollanda’nın da desteğine güvendiklerini söyledi.  Çavuşoğlu, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin başlatılması  kararının 2004 yılında Hollanda’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda alındığını  hala hatırlıyoruz." diye konuştu.
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’nın 18 Mart Mutabakatı'nın  imzalanmasında da önemli rol oynadığını kaydetti.
 
Hollanda’daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki çok yönlü  ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türk  halkının, Hollanda toplumuna aktif ve başarılı bireyler olarak entegrasyonunu  destekliyoruz." şeklinde konuştu.
 
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Türk-Alman  bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yle gurur duyduklarının altını  çizen Çavuşoğlu, onların Türklerin Avrupa’da entegrasyonun başarılı örnekleri  arasında yer aldığını belirtti.
 
Çavuşoğlu, "8. Wittenburg Konferansı"nın iki ülke arasındaki ortaklığı  geliştireceğini vurgulayarak, özellikle İnovasyon Çalışma Grubunu görmekten  dolayı memnuniyet duyduğunu, diğer çalışma gruplarına da başarılar dilediğini  sözlerine ekledi.
 

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Bakan Çavuşoğlu Türkiye AB
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