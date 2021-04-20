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Bakan Çavuşoğlu'ndan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

20 Nisan 2021 Salı - 18:49 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katılan ve çıkan çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

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Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı İdris Deby Itno
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