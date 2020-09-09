Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali’de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ile görüştü
AA | 09 Eylül 2020 Çarşamba - 20:54 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 20:54