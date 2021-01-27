Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
DHA | 27 Ocak 2021 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 16:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
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