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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 16:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 
 
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Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Kudretullah Zeki
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