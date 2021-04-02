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Bakan Akar, Letonya Büyükelçisi Vaivars'ı kabul etti

DHA |  02 Nisan 2021 Cuma - 12:03 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 12:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ile görüştü.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti. Bakanlıktaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. 

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Peteris Vaivars
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