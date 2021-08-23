Bakan Akar ile Ekvator Ginesi mevkidaşı Okoma, anlaşma imzaladı
DHA | 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 20:44 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 20:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümgeneral Victoriano Bibang Nsue Okomo, Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Bakanlar Akar ve Okomo, iki ülke arasında Savunma İş Birliği Anlaşması imzaladı.