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Bakan Akar'dan sert tepki! Hiç kimse yargılayamaz

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 15:44 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 16:04

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransız gemisinin  taciz edildiği" iddiasını yeniden dile getiren Fransa Savunma Bakanı'na yönelik,  "Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir  açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle  reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil." dedi. 
 
Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet  komutanları ile bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan  Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile Libya'daki  Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, NATO  Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış  Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları  devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
 
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler,  terörle mücadele harekatları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede  alınan tedbirlerin de ele alındığı yeni yılın ilk toplantısında talimat veren  Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.
 
Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini bildiren  Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "İnşallah  bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde  faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye  konuştu.
 
"Katkılarımızı herkesin görmesi lazım"
 
Türkiye ile ilgili temeli olmayan iddialar ortaya atanlara tepki  gösteren Bakan Akar, şunları söyledi:
 
"TSK, NATO içinde etkin, caydırıcı ve saygın rolünü en etkin şekilde,  en üst düzeyde uyguladı, uygulamaya devam ediyor. Operasyonlara, tatbikatlara,  fiili durumlara baktığınızda beşinci sıradayız. Finans yönünden, NATO'ya sağlanan  destek bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti 8. sırada. Ayrıca savunma, planlama  havuzunda da biz ilk sıradayız, tahsis ettiğimiz birlikler, imkan ve  kabiliyetlerle. Dolayısıyla bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse  yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı  etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın  içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur."
 
 NATO'nun bölge ve dünya barışına katkı sağlaması için TSK'nın  Afganistan'dan, Kosova'ya, Akdeniz'den Adriyatik'e kadar birçok yerde faaliyet  gösterdiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Bu konuda kimse söz söyleme hakkına sahip  değil." diye konuştu.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bunun farkında olduğunu ve  her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Akar, geçen aylarda Fransız yetkilileri  tarafından ortaya atılan "Fransız askeri gemisinin taciz edildiği" iddialarını da  anımsattı.
 
Ortaya atılan iddiaların gemiler ve karargahlarda yapılan araştırmalar  sonucunda yalanlandığını, buralardaki tüm verilerin orijinal şekliyle askeri ve  sivil NATO makamlarına teslim edildiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:
 
"Fransızların ortaya attığı iddiaların asılsız olduğu, gerçeği  yansıtmadığı açık ve net şekilde ortaya çıktı. Netice olarak oradaki Fransız  makamları, NATO makamlarının çalışmalarını da yavaşlatma etkisiyle bu konuları  örtbas etmeye kalkmışlardı. Fakat daha sonra Fransa Savunma Bakanı herhalde  olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı  bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu  değil. Bütün bilgiler elimizde. Bizim gemimiz uluslararası hukuka, denizcilik  hukukuna, teamüllere, NATO üyesi olmaktan dolayı NATO gemilerine karşı  münasebetleri çerçevesinde gayet uygun hareket etmişlerdir. 'Tacize uğradım'  diyen gemiye de yakıt ikmali yapan Türk Deniz Kuvvetleridir, bunun da bilinmesi  lazım. Bizim NATO içindeki fonksiyonumuz, görevlerimiz her geçen gün artan bir  şekilde devam etmektedir, derinleşmektedir. Görevlerimizi en iyi şekilde yapma  gayretindeyiz. Ayrıca Türkiye'nin AB hedefi de Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok  kez gündeme getirdiği gibi devam etmektedir, bundan da kimsenin şüphesi olmasın.  Sonuç olarak bu hadise ile alakalı Fransa'dan hala biz özür bekliyoruz, olayın  gerçeklerini görmelerini ve kabullenmelerini bekliyoruz. Bu zorunlu."
 
"TSK başkomutanlık makamına saygısızlıktır"
 
 Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve  risklere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bizden  yardım bekleyen tüm dost ve kardeşlerimize de elimizden geldiğince yapılması  gerekenleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.
 
 Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar,  "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı  Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde  Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi  anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin  başındadır." ifadelerini kullandı.
 
Akar, "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine de tepki göstererek, "Sayın  Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin  bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve aynı zamanda Anayasa'mızın 117. maddesine  göre başkomutanımızdır.  Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'sözde  Cumhurbaşkanı' demek asil milletimizin iradesine, değerlerine, demokrasimize ve  TSK başkomutanlık makamına saygısızlıktır, kabul edilemez. Düzeltilmelidir."  dedi.
 

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