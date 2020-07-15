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Bakan Akar'dan çok sert tepki! 'Boylarını aşan bir işe giriştiler'

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 14:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Akar öte yandan Ermenistan'ın saldırılarına yönelik olarak da "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. "Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz" diyen Akar, Ermenistan'ın saldırılarına yönelik olarak da "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör belasını  bitirmekte kararlı olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her taşın altına  bakarak, her mağaraya girerek teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale  getireceğini belirterek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın  başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. 
 
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan  Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli  Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin  uygulandığı törende, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken  şehit olanların yakınları, sivil ve asker gaziler de yer aldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik  Günü'ne özel hazırlanan mini anma konseri gerçekleştirildi.
 
Törendeki konuşmasına, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  vesilesiyle Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyenlere karşı hayatı pahasına  mücadele eden, milli iradeye ve demokrasiye inanmış sivil, asker, herkesi saygı  ve şükranla selamlıyorum" ifadesiyle başlayan Akar, stratejik öneme haiz bir  coğrafyada bulunan Türkiye'nin tarihi boyunca birçok tehdit ve tehlikeye maruz  kaldığını söyledi.
 
Türkiye'nin her yönden önemli ve yüksek potansiyele sahip stratejik  coğrafyasının dün olduğu gibi bugün de vatan ve milletin huzur ve güvenliğine  yönelen tehdit ve tehlikelerin hedefi olduğuna dikkati çeken Akar, "Yeni nesil  terörün bir örneği olan alçak FETÖ'nün, hain 15 Temmuz kalkışması da bunların bir  yansımasıdır.  Kutsal değer ve sözde referanslarla zihinleri devşirilen, devletin  ve insan hayatının her alanına sirayet eden FETÖ'nün hain militanları 15  Temmuz'da milletimize, devletimize, ordumuza, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve  demokrasimize karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanete kalkışmıştır." diye  konuştu.
 
"Demokrasi tarihinde önemli bir milattır"
 
Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak  aşan asil milletin bu ihanet karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  yüksek siyasi liderliğinde 7'den 70'e bütün fertleriyle tek vücut olarak bu  alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattıklarını anımsatan Akar,  "Halkımızın verdiği bu mücadele, Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir  milattır. Zira tarihi boyunca egemenliği, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri  uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri,  jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte bu alçaklara  gereken cevabı vermiş egemenliğin kayıtsız, şartsız millete, yani kendisine ait  olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha  göstermiş, gelecek nesillere, bir demokrasi mirası bırakmıştır." ifadelerini  kullandı.
 
Darbe girişiminde tereddüt etmeden canlarını veren şehitler ile  fedakar gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde  olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:
 
"Gururla belirtmek isterim ki, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen  Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve Pençe harekatları ve  sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den  temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesi, delilidir. FETÖ ile  mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir.  Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye  kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin  taşımasına müsaade etmeyeceğiz."
 
"Terör belasını bitirmekte kararlıyız"
 
Hulusi Akar, kahraman Türk ordusunun 15 Temmuz'dan sonra icra ettiği  operasyonlarla "girilemez" denilen yerlere girdiğini, "ulaşılamaz" denilen  yerlere ulaştığını, güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu  yerle bir ederek asil millet ve hudutların güvenliğini sağladığını belirterek,  "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda ve aynı hassasiyetle devam ediyor  ve edecek. Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak,  her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale  getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17  bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale  getirilmiştir." dedi.
 
Terörle mücadelenin yanı sıra Kıbrıs dahil, mavi vatan ve semalarda da  asil milletin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için mücadelelerini  sürdürdüklerini anlatan Akar, şöyle konuştu:
 
"Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, uluslararası hukuka ve  ikili anlaşmalara uygun olarak devam etmektedir. TSK, Birleşmiş Milletlerin  tanıdığı Libya'daki tek meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin resmi  daveti ve TBMM'nin de onayıyla Libya'da bulunmaktadır. TSK personeli buradaki  eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini başarıyla yerine getiriyor, getirmeye devam  edecektir. Libya'daki amacımız 'Libya, Libyalılarındır' anlayışından hareketle  Libya'daki barış ve istikrarın bir an önce sağlanarak tarihi kardeşlik bağlarımız  bulunan Libya halkının hak ettiği huzura kavuşmasıdır."
 
"Haklılığımız kanıtlandı"
 
"Doğu Akdeniz'de bir Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasına da  değinen Akar, "Bu konuyla ilgili tüm bilgi, belge, video ve fotoları NATO'nun  sivil-askeri makamlarıyla paylaştık. İddialar tamamen gerçek dışı olup  haklılığımız kanıtlandı." dedi.
 
Türkiye'nin başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık,  destekleyici bir tutum sergilediğini belirten Akar, "Bizim gemilerimiz Fransız  gemisine talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlanmıştır." şeklinde konuştu.  Akar, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Fransız gemisi taciz edilmediği gibi Fransa gemisi Türkiye'nin 3  gemisinin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok  tehlikeli bir manevra yapmış, mevcut NATO usullerini de dikkate almayarak,  muhabere irtibatı dahi kurmamıştır. Ayrıca NATO makamlarına iddiaları  destekleyecek teknik verileri sunamamışlardır. Türkiye, NATO'nun merkezinde tüm  ortak değerlerini paylaşan, sorumluluklarını her zaman yerine getiren ve yerine  getirmeye de devam edecek olan bir ittifak üyesidir. NATO makamları Türk  personelin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımına teşekkür  etmiştir. Dolayısıyla biz de Fransız müttefiklerimizden hala bir özür  bekliyoruz."
 
"Saldırıyı yapanlar  boylarını aşan bir işe girişmişlerdir"
 
Hulusi Akar, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara  ilişkin ise "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği  saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır, bu acıyı  derinden hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Bu menfur saldırıya Azerbaycanlıların kahramanca cevap verdiğini  belirten Akar, şöyle devam etti:
 
"Saldırı sonucu şehit düşen can kardeşlerimize Allah'tan rahmet,  yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı diliyoruz.  Şunu çok net ifade etmek isterim ki Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve  meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı  silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade  ettikleri gibi bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe  girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır."
 
TSK'nın tüm bu faaliyetlerin yanı sıra NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde  ve ikili anlaşmalar dahilinde Afganistan'dan Kosova'ya, Somali'den Bosna'ya,  Lübnan'dan Katar'a kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstlendiği görevlerini  de başarıyla yerine getirdiğini, bölgesel küresel barış ve istikrara katkı  sağladığını bildiren Akar, "Peygamber Ocağı olarak da bilinen TSK, binlerce  yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, yani milli, manevi ve  mesleki değerleriyle, akıl ve bilim ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde,  Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 'ölürsem şehit, kalırsam  gazi' anlayışıyla, milletinin emrinde, görevinin başındadır." dedi.
 
Akar ve TSK Komuta Kademesi, törenin ardından 15 Temmuz'daki hain  darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanların yakınları, sivil ve  asker gazilerle bir araya geldi.

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