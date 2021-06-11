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Bakan Akar'dan peş peşe kritik görüşmeler

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 19:11 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 19:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.


Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde  gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki  ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
 
Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi  Komutanlığının resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti.
 
Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililerce  karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalyan bakan Guerini ile  bir araya gelen Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları  arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.
 
Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan  Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü  görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel  konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar, toplantının ardından  İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı  değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek,  "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir  memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum." dedi.
 
Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sicilya Adası
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