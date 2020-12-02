Bakan Akar'dan kritik Dağlık Karabağ açıklaması: Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'da görev yapacak Türk askerleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Türk-Rus Ortak Merkezi inşaatı şimdi yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ 'da görev yapacak Türk askerleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Türk-Rus Ortak Merkezi inşaatı şimdi yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak" dedi. Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak.



Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.

(Tank paleti fabrikası) Mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim.