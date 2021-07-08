Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
08 Temmuz 2021 Perşembe - 14:29 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 14:29
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (MSB), Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.
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