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Bahçeli'den Abdullah Gül'e çok sert tepki: Tencere yuvarlanıp kapağını bulacak!

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 17:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geçen hafta Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Gergeroğlu’nun milletvekilliği düşünce ‘Gül’en yüzü asılan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı’na diyeceğim de şudur: Artık Güroymak’a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır.11.Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği  düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili, "Bu şahıs ilk günden  itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu  olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nevruz'u kutlayan Bahçeli, "Öyle  günler, öyle bayramlar vardır ki milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı,  milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz  uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın  simgesidir." ifadelerini kullandı.
 
Bahçeli, Türk milletinin Nevruz ile yeni ve umut dolu günlerin  geleceğine inandığını ve bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek  bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşattığını anımsattı.
 
Nevruz'un aynı zamanda baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin  müellifi olduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk  özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar  bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon'dan  çıkış, bozkurdun geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır. Balkanlar'dan Turan  coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe,  bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin  derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz'da yakılan ateşler ise kötülüğün  defini hedeflemektedir."
 
Bahçeli açıklamasında, "Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş  temizliğe biraz daha yaklaşmaktır." ifadelerine yer vererek görüşlerini şöyle  paylaştı:
"Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı  muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin  düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz’la yeşile bürünecektir. Güneşin Koç burcuna  girdiği Nevruz Bayramı'nın, yani yeni günün, iç barış ve huzur ortamımızın  çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam  coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz  Bayramı'mız kutlu olsun. Niyazım odur ki, Cenabıallah Türk milletinin varlığını  ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören  bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah'ın izniyle tahriklere, tacizlere,  karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz."
 
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, şöyle devam  etti:
"Geçen hafta HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergeroğlu'nun milletvekilliği  düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden  itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu  olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği  düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis'te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı  artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu  da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri  meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM'ye yatak serip  gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse,  vekaletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin  tabloyu nasıl izah edeceğiz? TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi,  kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir  hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez.  TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir."
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunan Bahçeli, şunları  kaydetti:
"Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs  Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet  ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın  yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin  Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu'nun yer yatağı ile beraber  Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir. Gergeroğlu'nun  milletvekilliği düşünce Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava  açılmasından rahatsızlık duyan 11. Cumhurbaşkanına diyeceğim de şudur: Artık  Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar  kalmamıştır. 11. Cumhurbaşkanına tavsiyem, eğer çok üzüldüyse HDP'ye veya CHP'ye  katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır,  nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır."

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