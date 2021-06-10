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Bağdat Uluslararası Havalimanı roketli saldırı

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 1:52 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 1:52

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı  açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile  saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
 
Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların  cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın  meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.
 
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs  de yer alıyor.
 
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet  roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.
 

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Bağdat Irak roket
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