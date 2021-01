Bağdat'ta intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız olayla ilgili olarak CNN TÜRK'e şu açıklamaları yaptı:

'Şu an itibarıyla hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli değil. Şu anda aldığımız bilgi bu. Şu an itibarıyla ölü sayısıyla ilgili olarak 10-12 rakamları telaffuz edilmeye başlandı. Maalesef sayı artıyor. Birbirini takip eden iki patlama meydana geldi. Her ikisi de intihar saldırısı mı belli değil ama iki tane ayrı patlama var. Hatta müdahale edilirken ayrı bir patlama oluyor. Bütün bunlar aslında DEAŞ, El-Kaide tarzı saldırılara benziyor.