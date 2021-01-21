Bağdat'ta intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın Başkenti Bağdat 'ta bir pazar yerine intihar saldırısı gerçekleştirildi. Associated Press (AP) haber ajansından aktarılan ilk bilgilere göre en az 21 kişi yaşamını yitirdi 40 kişi de yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı eylemi Tayaran Meydanı’nda meydana geldi. Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi.