Babalar Günü tarihi yaklaştı. Babalarının gününü kutlamak isteyenler kutlama mesajları ve hediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ederken, babası vefat edenler ise mezarlık ziyareti yapıp yapamayacaklarını merak ediliyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü bu yıl sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının babalar gününde olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Babalar gününde sokağa çıkma yasağı var mı? Babalar Gününde mezarlıklar açık mı, babalar gününde yasak var mı?

Babalar gününde sokağa çıkma yasağı var mı, Babalar Gününde mezarlıklar açık mı? Babalar Günü için az bir süre kaldı. Bir yandan hediyeler mesajlar araştırılırken bir yandan da mezarlıkların durumu sorgulanıyor. Babalar Günü, her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl da Babalar Günü bu yıl 20 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Babalar gününde sokağa çıkma yasağı var mı, mezarlıklar açık mı?

Son yapılan kabine toplantısı sonrası alınan kararda hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü 22.00'de başlıyor, pazar günü boyunca devam ediyor ve pazartesi günü saat 05.00'de bitiyor.

Babalar Günü için bir istisna yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil. Babalar Günü’nde mezar ziyareti yapmak isteyenler merakla hükümet tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.