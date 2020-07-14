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Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 13:06 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:06

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.


Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam  eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin  imha edildiğini vurguladı.
 
Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin  öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu  bilgisini paylaştı.
 
Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay  İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.
 
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan  ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.
 
Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan  çekilen yeni görüntülerini yayımladı.
 

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