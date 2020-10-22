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Azerbaycan ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı

22 Ekim 2020 Perşembe - 17:54 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 17:54

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
 
Aliyev, Ağbend yerleşiminin kurtarılmasıyla birlikte Azerbaycan - İran sınırında tam kontrolün sağlandığını da bildirdi.

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Azerbaycan Ermeni işgal Cebrail
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