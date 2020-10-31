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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş F-16 açıklaması!

31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:42

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk F-16'larının Ermenistan'la devam eden çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruyu cecapladı. 
 
Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi. Aliyev, üçüncü bir ülkenin krize müdahalesini beklemediklerini de ekledi.
 
Almanya’da yayın yapan ARD televizyonuna konuşan Aliyev, “Türkiye’nin F-16’ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor” ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının birinde de "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullanmış, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da, "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" şeklinde konuştu.
 

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