Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş F-16 açıklaması!

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Almanya 'da yayın yapan bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk F-16'larının Ermenistan 'la devam eden çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruyu cecapladı.

Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını söyledi. Aliyev, üçüncü bir ülkenin krize müdahalesini beklemediklerini de ekledi.

Almanya’da yayın yapan ARD televizyonuna konuşan Aliyev, “Türkiye’nin F-16’ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor” ifadelerini kullandı.