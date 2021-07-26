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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

AA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 16:20

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu. Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.
 

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