Ayşegül Yıldız'dan 'İbrahim Tatlıses-Gülçin Karakaya' açıklaması

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Yıldız, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses , geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı. tv100'ün haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"BEN HANIMEFENDİYİ YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.

"MUTLUYUM, EVLİYİM"

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.Beşince kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.69 yaşındaki İbrahim Tatlıses, daha sonra ise, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.

"GÜLÇİN SAĞ KOLUM!" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" ifadelerini kullanmıştı.Ünlü türkücü, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

"YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM!"

Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üç tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanıyla gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI