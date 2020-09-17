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AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 16:23 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 16:23

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti.


Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı. Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını  yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve  tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı  ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır  edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.
 
Başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi  Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi  hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın  gerekçesi daha sonra yazılacak.
 
 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı
 
  
Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine  verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla  devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması  gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis  cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının  durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.
 Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki  kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li  Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan  Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs  tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.
 
  

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Enis Berberoğlu MİT AYM
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