Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABDli ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveçte teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu. FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHIden yapılan açıklamada, Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizerın üretim kapasitesini yılda 1,3ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHInin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.
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Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme
DHA | 15 Ocak 2021 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 18:36