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Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

DHA |  15 Ocak 2021 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 18:36

Norveçli sağlık yetkilileri, BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Norveç ve Avrupa'ya teslimatlarının azalacağını duyurdu. Şirketin üretim kapasitesini artıracağı ifade edildi.


Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABDli ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveçte teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu. FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHIden yapılan açıklamada, Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizerın üretim kapasitesini yılda 1,3ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHInin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.
 

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Norveç Pfizer BioNTech
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