Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar

Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araca polis ateş açtı.Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. ile Orhan B. hafif, Volkan T. ise ağır yaralandı. Volkan T'nin eşi Elvan T. ise araçtan yara almadan çıktı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Volkan T. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Avrasya Tüneli'de gece saat 00.45 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Tünelin Yenikapı'dan Anadolu yakası yönündeki girişinde bulunan uygulama noktasında polis 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak istedi. İddiya göre dur ihtarına uymayan sürücü aracı polislerin üzerine sürdü. İlk olarak havaya uyarı ateşi açan polis aracın durmaması üzerine araca ateş etti.

3 KİŞİ YARALANDI



Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B. kulağından hafif, Volkan T. ise ağır yaralandı. Volkan T'nin eşi Elvan T. ise araçtan yara almadan çıktı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Volkan Tekin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AVRASYA TÜNELİ ULAŞIMA KAPATILDI



Yaşanan olayın ardından polis tedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli'ni ulaşıma kapattı. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, polis ekipleri tarafından sirkeci istikametine yönlendirildi.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ



Olay yerine Özel Harekat Polisi dahil çok sayıda ekip sevkedildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.



ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 8 SUÇTAN ARANMASI VAR



Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Volkan T.'nin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama gibi suçlardan 48 ayrı suç kaydı olduğu, Resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan da aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.