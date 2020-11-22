İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da ’gel- al’ hizmetine geçildi. İzmir’de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- AVM'de şaşkına çeviren görüntü! Koronavirüs önlemlerini böyle deldiler
AVM'de şaşkına çeviren görüntü! Koronavirüs önlemlerini böyle deldiler
DHA | 22 Kasım 2020 Pazar - 19:41 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 19:41