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Avans ödemesi yapılacak! Flaş karar, başlıyor...

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 16:43 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 16:54

Avans ödemelerinin derhal yapılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada konunun detayları kamuoyu ile paylaşıldı. TSB tavsiye kararını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılarak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi kapsamında hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararları alındı.


Avans ödemelerinin yapılacağı duyuruldu. TSB'den yapılan açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde  meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet,  yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.
 
Açıklamada, Birliğin Yönetim Kurulu'nun, dün olağanüstü toplandığı, 11  Ağustos'ta Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarının  yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak  mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmelerin değerlendirildiği ifade  edilerek, toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğinde şu  kararlar alındı:
 
 "Zararların bir an önce giderilebilmesi, sektöre yönelik oluşabilecek  olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak,  hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde  sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması tavsiye  edilmektedir. Oluşan zararın kapsam dahilinde olduğu tespit edildikten sonra  izlenmesi gereken hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerin kendilerinin  belirleyecekleri bir oranda avans ödemesi yapılması tavsiye edilmektedir."
 
Açıklamada, bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörünün ilgili  tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını  Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik  faaliyete destek vermeye devam edeceği kaydedildi.
 
  
 

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