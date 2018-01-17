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Avam Kamarasında onaylandı

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 23:26 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 23:27

Avrupa Birliği (AB) mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasında yetkiyi hükümete devreden Brexit yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamayla kabul edilerek Lordlar Kamarasına sevk edildi.


Brexit yasa tasarısı Avam Kamarasında bugün yapılan oylamada, 295’e  karşı 324 oyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasına  gönderildi.
 
Tasarı, AB mevzuatının İngiltere’nin iç hukukuna aktarılmasında  hükümete "8. Henry yetkisi" diye adlandırılan olağanüstü yetki verilmesini  öngörüyor. Buna göre, İngiltere AB’den ayrıldığında birliğin hukuki mevzuatı  otomatik olarak İngiltere’nin iç hukuku haline gelecek ancak hükümet yasalarda  dilediği değişiklikleri yapabilecek.
 
İngiltere Kralı 8. Henry’nin 1539’da getirdiği düzenleme, hükümdara  parlamentoyu bypass ederek yasa çıkarma olanağı veriyordu. Düzenleme, temelde  hükümdara ülkeyi fermanla yönetme olanağı tanıyordu. İngiltere’de hükümetler bu  yetkiyi çoğunlukla bazı yasalara ekledikleri "8. Henry maddeleri" ile kullanıyor.  Yasalar parlamentondan geçtikten sonra hükümetlere bu maddelere dayanarak bir  daha parlamento sürecine girmeden yasalar üzerinde değişiklik yapma veya yasayı  iptal etme yetkisini elde ediyorlar.
 
 Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında da kabul edilmesi halinde  Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yürürlüğe girecek.  Ancak Lordlar Kamarasının  değişiklik yapması halinde tasarı yeniden Avam Kamarasına gidecek. Lordların  değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye  devam edecek.?
 
İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye  yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan  oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
 
   
 
    İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele  alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.
 
  
 
    Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit  Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis  başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.
 
  
 
    İngiltere, önceki yıl haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e  karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon  Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
 
  
 

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