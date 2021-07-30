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Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

30 Temmuz 2021 Cuma - 10:18 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 10:18

Atatürk Üniversitesi 20 akademik pesonel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda duyurdu.


Atatürk Üniversitesi akademik personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün için geçerli olacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMINDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik  belgesi,  doçentlik  yabancı  dil  belgesi,  lisans,  yükseklisans,  doktora  veya  uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet   USB/CD/DVD)   teslim   edeceklerdir   ve   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin    14.    maddesi    gereğince    yayın    listelerinde    başlıca    araştırma    eserlerini belirteceklerdir.  Ayrıca,  1  takım  dijital  dosyayı  (1  adet  USB/CD/DVD)  ilgili  birime  teslim edeceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN

Adaylar,  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  ederken,  dilekçe,  özgeçmiş,  yayın listesi,   nüfus   cüzdan   fotokopisi,   doçentlik   belgesi,   doçentlik   yabancı   dil   belgesi,   lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte  toplam  4  takım  dijital  dosyayı  (4  adet  USB/CD/DVD)  teslim  edeceklerdir.  Ayrıca,  1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddesinde  belirtilen  şartlara  haiz  adayların,  dilekçe (Yabancı  dil  belirtilecek),  özgeçmiş,  yayın  listesi,  nüfus  cüzdan  fotokopisi,  askerlik  belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital  dosya  (4  adet  USB/CD/DVD)halinde  yayınları  ile  ilgili  birimlere  müracaat  etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ

İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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