Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Atatürk Üniversitesi akademik personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün için geçerli olacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMINDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.



2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.



3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD)halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.



SON BAŞVURU TARİHİ

İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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