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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 7:32 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 7:32

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Atama kararları Resmi Gazete'de.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına  atandı.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl  Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun  getirildi.
 
 Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç,  Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut  Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven,  Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne  Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.
 
  

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