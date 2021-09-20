Aşk mı yaşıyorlar? 'Hiç sevgilisi yokmuş gibi'

Bir süredir cemiyetin tanınmış ismi psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olan Avukat Nail Gönenli'nin, Emirgan'da bir mekanda oyuncu Aybüke Pusat ile yakınlaştığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan ’daki Gizli Kalsın adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başladı. Yakınlaşmaya tanık olan kişiler, “Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu” yorumunda bulundu.

Aybüke Pusat ve hâlâ Zeynep Selvili ile sevgili olan Nail Gönenli, mekandan ayrı ayrı çıktı.