Ardahanlılar için Kovid-19'a karşı kritik çağrı

Aşılama çalışmalarını inceleyen Öner, yaptığı konuşmada, sağlıkçıların hafta içi ve hafta sonu demeden fedakarca köy ve yayla ortamında çalıştığını belirterek, vatandaşın bu çabaya destek vermesini istedi.

Öner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız aşı olmayan kimse kalmasın. Bu nedenle vatandaşımızın durumunu göz önüne alıp 'haydi Ardahan aşıya' diyerek halkımızın ayağına gidiyoruz. Ardahan'da aşılama konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı ve sağlık personelimizin yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarıyla yüzde 68'e ulaştık. Bu durumda Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci en yüksek değere sahip iliyiz. Bu nedenle sarı kategoride yer almaktayız."