31 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ardahanlılar için Kovid-19'a karşı kritik çağrı

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:10 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:10

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kırsalda Kovid-19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekiplerinin çalışmalarına katıldı, vatandaşlardan aşı olmalarını istedi.


Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İl  Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, Göle Kaymakam Vekili Alper Taş ile 2 bin 300  rakımdaki Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak köyü yaylasında kurulan aşı  çadırına gitti.
 
Aşılama çalışmalarını inceleyen Öner, yaptığı konuşmada, sağlıkçıların  hafta içi ve hafta sonu demeden fedakarca köy ve yayla ortamında çalıştığını  belirterek, vatandaşın bu çabaya destek vermesini istedi.
 
Öner, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Amacımız aşı olmayan kimse kalmasın. Bu nedenle vatandaşımızın  durumunu göz önüne alıp 'haydi Ardahan aşıya' diyerek halkımızın ayağına  gidiyoruz. Ardahan'da aşılama konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı ve sağlık  personelimizin yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarıyla yüzde 68'e ulaştık. Bu  durumda Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci en yüksek değere sahip iliyiz. Bu nedenle  sarı kategoride yer almaktayız."
 
Öner, aşı yaptırmayanların risk altında olduğunu belirterek, "İlimizde  temmuz ayında görülen Covid-19 vakalarını incelediğimizde bunların yüzde 95'inin  hiç aşı yaptırmadığı veya sadece bir doz aşılarını yaptıranlardan olduğunu  gördük. Aşının gücünün bizi koruyacağını biliyoruz. Aşılarımızı yaptırdığımızda  hastalıktan korunacağımızı, çocuklarımızın eğitimlerinin, esnafımızın  ticaretinin, köylümüzün tarımının, hayvancılığının kısaca tüm vatandaşlarımızın  hayatlarının normalleşeceğini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Ardahan aşı Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.