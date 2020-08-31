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Arabada çektiği video dünyayı hayrete düşürdü! Herkes bu itirafı konuşuyor
İşte gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaştı. Görüntüler on binlerce kez izlendi, 7 binden fazla defa paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamaları gazetelerin birinci sayfasına yer aldı. İşte haberin detayları...
Otomobiline binip video kaydettikten sonra sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Dünya basının da ilgisini çeken şoke edici açıklamalar gündem yaratırken genç kadının sözlerinin ardından hakkında soruşturma açıldı. İşte detaylar...