Arabası olan herkesi kapsıyor! 2 gün içerisinde...

Arabası olan herkes için geçerli. Sadece 2 gün gerekli. 15 günde yapılıyordu. Artık o süre 2 güne indi. Büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle büyükşehirlerde araç kullananların daha sık yaşadığı küçük çaplı kazalarda, uzun süren işlemler can sıkıcı olabiliyordu. Tutanak tutulması ve sonrasında ödeme işleminin gerçekleşmesi uzun zaman alıyordu. Artık daha kolay bir şekilde halledilebiliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği ‘Mobil Kaza Tutanağı Uygulaması’ hem sigortalıların hem de sigorta şirketlerinin işini kolaylaştırdı. Cep telefonuna indirilebilen uygulama sayesinde Mobil Kaza Tutanağı 5 dakikada doldurulurken hasar ödeme süreçleri de 15 günden yaklaşık 2 güne kadar düştü.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), birbiri ardına geliştirdiği önemli projelerle hem bireylerin hem de sigorta şirketlerinin hayatını kolaylaştırıyor. SBM’nin geliştirdiği ‘Mobil Kaza Tutanağı Uygulaması’da özellikle hasar ödeme süreçlerinin hızlandırılmasına önemli katkı sağladı. Mobil Kaza Tutanağı’nın vatandaşa dokunma ve sigortacılıktaki hasar süreçlerinin hızlandırılması bakımından çok önemli olduğunu belirten SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, “Mobil Kaza Tutanağı ile kaza girişi yapıldığı andan itibaren tüm bilgiler SBM sistemlerine düşüyor. Böylece bilgiler ilgili sigorta şirketine yansıtılıyor. Dijital ortamda 5 dakika süren bu işlem, kâğıt ortamında yapıldığı zaman yaklaşık 100 dakika sürüyor. Mobil kaza tutanağı ile öncelikle zamandan tasarruf ediliyor.

Hasar ödeme süreci de 15 günden yaklaşık iki güne iniyor. Bunlar sigortalıya dokunan çok önemli noktalar” diye konuştu. SBM olarak Mobil Kaza Tutanağı sayesinde istatistik toplayabildiklerinin de altını çizen Hakseven, “Elimizde kaza noktalarının verisi oluşuyor. Örneğin İstanbul ’daki kaza noktalarını bu mobil kaza tutanağı ile görebiliyoruz ve ilgili mercilere raporlayabiliyoruz. Bu işlemi kâğıt ortamında yapmak pek mümkün değil. İstatistik vermek istersek bir yılda SBM’ye akan kaza tespit tutanağı adedi 900 bin civarında. Mobil kaza tutanağı adedi ise 10-15 bin civarında. Dolayısıyla çok düşük bir miktar, bunu arttırmamız gerekiyor” dedi.

SUİİSTİMALLERİ ÖNLEMEYİ AMAÇLIYORUZ

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığı en önemliprojelerden birisi de e-poliçeydi. Hem çevreci özelliği ile dikkat çeken e-poliçe, aynı zamanda sigortacılığın dijitalleşmesi kapsamında önemli bir adımdı. SBM, bir yandan bu proje ile ilgili olarak Rekabet Kurumu’ndan 5 yıllık muafiyet alırken, diğer yenden e-poliçenin e-Devlet entegrasyonunu tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. E-poliçe ile ilgili Rekabet Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iki ayrı başvuruları olduğunu hatırlatan Hakseven, “Rekabet Kurumu’na yaptığımız başvurunun cevabı geldi. 5 yıllık muafiyet aldık. Projenin e-Devlet entegrasyonu da var. Sigorta şirketi, poliçesini ürettiği an bunu PDF olarak SBM’ye iletiyor. Biz elektronik ortamda gelen bu dosyaya zaman mührü vuruyor ve 10 yıl boyunca kendi sistemlerimizde saklıyoruz. Dolayısıyla sigorta şirketlerimizin bunu ekstra saklamasına gerek yok. Biz ayrıca poliçeyi e-Devlet’e taşıyoruz. Böylece sigortalı bilgilendirme kapsamında belgelere de ulaşabiliyor. İşin mali boyutu da Gelir İdaresi’ne entegre ediliyor. Bu projede TSB ile beraber çalışıyoruz. Çok hız kazandık, umarım yakın zamanda bu projeyi hayata geçiririz. Böylelikle poliçe kaynaklı suiistimalleri de önlemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİBİ KURDUK

Hakseven’e göre bilgi güvenliği çok önemli. Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde herkesin tüm işlerini dijital olarak yaptığı bu dönemde siber saldırılarında arttığını belirten Hakseven, “Geliştirdiğimiz tüm uygulamalar bilgi güvenliği standartlarında oluyor. 2018 yılında Hakseven’e göre bilgi güvenliği çok önemli. Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde herkesin tüm işlerini dijital olarak yaptığı bu dönemde siber saldırılarında arttığını belirten Hakseven, “Geliştirdiğimiz tüm uygulamalar bilgi güvenliği standartlarında oluyor. 2018 yılında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne üye olduk. Kurumsal Siber Olaylara Müdahale ekibimizi kurduk. Hedefimiz bunu sektöre yaymak. Böylelikle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’yle sektör ve SBM üzerinden siber olaylara yönelik istihbarı bilgileri, karşılıklı paylaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, geliştirdiği projelerle 2021 yılına üç ödülle girdi. Ortak Veri Modeli (OVM) projesi ve Güvenlik Operasyon Merkezi projesiyle 2 ikincilik ödülü alan kurum, ‘SBM Dijital Dönüşüm Projesi’ ile de üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

SİGORTA CÜZDANI MAYISTA BAŞLIYOR

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin daha önce anonsunu yaptığı ‘Sigorta Cüzdanı Projesi’ de mayıs ayı itibariyle başlıyor. “Sigorta cüzdanı bütün sigorta varlıklarının vatandaşa sunulduğu bir platform olacak” diyen Hakseven, sigortalıların hayat ve hayat dışı tüm ürünlerini bu cüzdanda saklayabileceğini söyledi.