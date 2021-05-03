Arabası olan herkes için geçerli! 15 gün...

Arabası olan birçok kişi farkında değil. Önemli bir açıklama yapıldı. Arabası olan herkesin dikkate alması gerekiyor. Tam kapanma sürecinde arabaların kullanılmaması nedeni ile bazı önlemlerin alınması gerekiyor. İşte araba sahiplerinin yapması gerekenler...

Arabası olan tüm vatandaşlar için geçerli. 17 günlük kapanma kararıyla birlikte hareketsiz kalan araçlara yönelik bakım ve koruma önlemleri almak gerekiyor. Araba nızı tam kapanma sürecinden sonra da sorunsuz bir şekilde kullanmanız için bu önerilere kulak verin.

Euromaster yetkilileri Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan pandemi dönemi süresince, uzun süre park halinde kalan ya da çok az kullanılan araçlarda bakım konusuna dikkat çekiyor.

Lastik durumu ve basıncını kontrol edin

Park halinde olan ve kullanılmayan araçların lastik basınçları haftada bir kez kontrol edilmeli, doğru basınç değerlerine getirilmelidir. Uzun süre kullanılmayan araçlarda lastiklerin fiziki kontrolü yola çıkılmadan önce mutlaka yapılmalı, bir sorun olup olmadığı belirlenmeli.

Akünüzü çalıştırarak şarj edin

Uzun süre çalıştırılmayan araçlarda akülerin deşarj olma oranı yüksektir. Haftada bir kez aracın 15 dakika kadar çalışması akü şarjını yükseltir. Ayrıca araç yola çıkmadan önce akü bağlantılarının sıkı olduğundan ve pas tutmadığından emin olunmalıdır.

Klimanızı çalıştırın

Araç klimasını en az 15 günde bir on dakika boyunca çalıştırmak, klima sisteminin arıza riskini en aza indirecektir.

Frenlerin yapışmamasını sağlayın

Uzun süre çalıştırılmayan araçlarda, fren balatalarının disklere veya kampanalara sıkışma – yapışma riski oluşur. Sürüş imkanı varsa haftada bir kez yapılacak 10 dakikalık sürüş, bu alanda sorun oluşmasına engel olur.

Silecek lastiklerini yenileyin

Silecekler kauçuktan imal edildiği için uzun süre kullanılmadığında ön cama yapışma riski vardır. Evlerde kalınan süre boyunca, araç sileceklerinin streç film veya benzer materyalle sarılması, bu alanda oluşacak sorunların önüne geçer.

Park alanına dikkat edin

Araçlar; sürekli güneş gören veya yağmur, dolu gibi yağışlara maruz kalacak şekilde park edilmemelidir. Kapalı alanda park imkanı yoksa, oto brandasıyla örtülmesi ve haftada bir kez aracın havalandırması, dış etkenlere ve korozyona karşı koruma sağlar. Araç kapalı alanda ise rutubet ve haşere gibi faktörlere karşı korunaklı bir yerde olmalıdır.