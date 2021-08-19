Gazetevatan.com » Ekonomi » Araba alacaklar için büyük fırsat! ÖTV düştü, yeni liste yayınlandı
Araba alacaklar için büyük fırsat! ÖTV düştü, yeni liste yayınlandı
Araba alacakları yakından ilgilendiriyor. ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları, 50-60 bin liraya düştü. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başladı. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste yayınlandı. Bu araçlar 24 bin liradan başlıyor. İşte marka marka uygun fiyata o araçlar...
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Araba fiyatları ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen miktarlarda düşmeye başladı. Özellikle sıfır arabalar için tüketicilerin ayağına kaçırılmayacak fırsat dönemi geldi. İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Üstelik bu araçlar, piyasanın çok çok altında... Bakanlığın paylaştığı son listede dikkat çekici modeller var. İhale yoluyla satışa çıkarılan fırsat araçları şu şekilde...