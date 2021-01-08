Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 15...

Araba alacak vatandaşlar için güzel haber geldi. 2020 yılının ilk yarısından itibaren sıfır araçtaki tedarik sıkıntısı ile yükselen fiyatlar son iki ayda satışlardaki yavaşlama ve tedarik sıkıntısının çözülmesi ile birlikte bir miktar düşmüştü. Kış aylarının ve pandemide ikinci dalganın da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık yüzde 15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte.

2020’de tüm sektörlerde olduğu gibi otomotivde de birinci gündem olan koronavirüs, satın alma alışkanlıklarında da etkili rol oynadı. Geçtiğimiz yıl internet üzerinden yapılan otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı.

Otomotiv pazarında sıfır araç rakamlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci el verilerine döndü. 2020 yılının ilk yarısından itibaren sıfır araçtaki tedarik sıkıntısı ile yükselen fiyatlar son iki ayda satışlardaki yavaşlama ve tedarik sıkıntısının çözülmesi ile birlikte bir miktar düşmüştü. Pandemi etkisi altında geçen yılın getirdiği büyük değişimlerden bir tanesi ise internet üzerinden satışlar oldu. Hem sıfır hem de ikinci el sektöründe online satışlar kendisini gösterdi. Indicata’nın derlediği ve AA ile paylaştığı verilere göre 2019 yılında ilana çıkan otomobil ve hafif ticari adedi 2 milyon 138 bin 852 iken, 2020 yılında bu rakam yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369’a çıktı. Bu ilanların yüzde 61’inin (2 milyon 53 bin 55 adetinin) ise satışı gerçekleştirildi. Online ortamdan satışı gerçekleşen araçların oranı da bir önceki yıla göre yüzde 16 artmış oldu.

FİYATLAR DÜŞÜŞTE

Kış aylarının ve pandemide ikinci dalganın da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık yüzde 15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte. İkinci el online satış pazarı ile ilgili geçtiğimiz aralık ayının ilan verilerini derleyen araba m.com, istatistikleri paylaştı.

ARALIK AYINDA NELER YAŞANDI?

EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER

İlanların yüzde 72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer alıyor.

EN ÇOK İLANI OLAN 10 MARKA

Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken Renault ’un yüzde 1’lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen Mercedes –Benz ve BMW izliyor.

EN ÇOK İLANI OLAN 10 MODEL

İlanlara model özelinde bakıldığında aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

MODEL YILLARINA GÖRE DAĞILIM

Aralık ayında en fazla ilan verilen araç model yılı yüzde 8.4 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan oranlarının Ekim ayından itibaren artışın devamı, bizlere 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor.

MOTOR HACMİNE GÖRE DAĞILIM

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV oranları da arttığı için küçük hacimli motorlara yönelim gözleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 - 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. Ancak 2001 cc ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı kasım ayına nazaran yüzde 4’lük artış gösteriyor.

2020 YILINDA NELER YAŞANDI?

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ

2020 yılında segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 710 bin 497 adetlik satış ve yüzde 41.9 pay ile C segmenti oldu. 388 bin 259 adet ve yüzde 22,9 ile B segmenti ikinci sırada ve 303 bin 175 adet, yüzde 17.9 payla da D segmenti üçüncü sırada yer aldı.

En yüksek pay 5-10 yaşındaki araçlarda

Geçen yıl ikinci online otomobil ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 22'sini 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu. Satışlarda 11 ve üzeri yaşındaki araçların payı yüzde 29 ve 5-10 yaşındaki araçların payı da yüzde 49 oldu.

Fiyat değişimleri dikkat çekti

2020 yılı genelinde, online ikinci el fiyatlarında yüzde 52.6 artış gözlendi. Son iki ayda fiyatlarda bir miktar düşüş yaşansa da söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 76 bin 300 TL'ye yükselmiş oldu.