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AP: Biden yönetimi sessizce Filistin'e yardımları artırdı

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 21:39 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 21:39

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde kesilen Filistin fonlarını "sessiz" bir şekilde yaklaşık 100 milyon dolar artırdığı öne sürüldü.


Associated Press'in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti.
 
Biden yönetiminin "sessizce" Filistin'e yönelik yardımları artırdığı belirtildi.
 
Yönetimin, 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere Kovid-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi.
 
Haberde, 75 milyon dolarlık yardım paketinin kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı.
 
Biden yönetiminin, "Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası" olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı.
 
Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.

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