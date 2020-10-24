Antalya'da korkunç kaza! Paramparça oldu

Kaza, Manavgat Antalya D400 karayolunun Serik sanayi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan yola çıkmak isteyen Mehmet İbrişim'in kullandığı 07 AAL 135 plakalı traktörle Anıl Pektaş idaresindeki bir firmaya ait 07 SN 222 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Aynı istikamette giden Ramazan Şahin'in kullandığı 07 YAE 46 plakalı motosiklet de duramayıp, kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılarak parçalandı. Traktör sürücüsü Mehmet İbrişim ise yola savrularak hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Mehmet İbrişim ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi.

İKİ AYRI KAZA DAHA OLDU

Traktörden akan yakıtın dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı kaza daha yaşandı. Bir otomobille hafif ticari araç çarpışırken, bir cip ise kayarak refüje çıktı. Bu kazalarda da maddi hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu yakıt dökülen yol temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı.