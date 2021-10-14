Annesiyle ilişkiye giren adamı 20 yıl sonra öldürdü

Murat Tumuçin (21), annesiyle aşk yaşayan Tün’ün izini Facebook’ta buldu, akrabalarıyla plan yaptı. Önce Züleyha ismiyle Tün’le sohbet etti, daha sonra buluşmaları için bir kadın ayarladı. Tumuçin, restoranda kadınla buluştuktan sonra takip ettiği Tün’ü Kadıköy’de sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Tumuçin ve babası tutuklandı.

İstanbul Kadıköy’de berberlik yapan Kamuran Tün (42) iddiaya göre, bundan 20 yıl önce Şırnak Silopi ’de yaşıyordu. Evli bir kadınla yaşadığı ilişki duyulunca öldürülme korkusuyla İstanbul ’a kaçtı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın 'ın haberine göre; önce bir berberin yanında çıraklık yaptı, ardından Kadıköy’de kendi dükkanını açtı. Şırnak’ta yaşayan Murat Tumuçin (21), bu olaydan 20 yıl sonra babası Hacı Tumuçin’den, annesiyle Kamuran Tün yüzünden ayrıldıklarını öğrendi. Kamuran Tün’ün peşine düşen Murat Tumuçin, İstanbul’da olduğunu öğrendi ancak adresini bir türlü bulamadı. Kamuran Tün’ü öldürmek için babası Hacı Tumuçin ile İstanbul’a gelerek akrabalarının yanına yerleşti.

ŞEYTANİ PLAN

Aile üyeleri, Kamuran Tün’ün adresini bulabilmek için, şeytani bir plan yaptı.

Murat Tumuçin “Züleyha” takma adıyla Facebook ’tan Kamuran Tün’le bağlantı kurdu. Kamuran Tün kuaför olmak istediğini söyleyen sözde kadınla yakınlaştı ve cep telefonu numarasını verdi. Ancak arayacak bir kadın bulunamadı. Akrabalarının tanıdığı Tekirdağ ’da yaşayan Duygu Asker Hilal’e, “Kamuran Tün’den alacağımız var. Yerini bulursan sana da para vereceğiz” denildi. Duygu Asker Hilal, telefonla aradığı Tün’e yanına gelmek istediğini söyledi. Kamuran Tün de adresini verdi.

12 Ekim’de Hacı Tumuçin ve Selçuk Başboğa, Tekirdağ’dan aldıkları Duygu Hilal Asker’i, Kamuran Tün’le buluşması için İstanbul’a getirdi. Kadıköy’de restoranda buluştular. Dışarı çıktıklarında, Kadıköy’de sokak ortasında Murat Tumuçin ve akrabaları bıçakla Tün’e saldırdı. Yedi yerinden bıçaklanan Kamuran Tün hayatını kaybetti.

DÖRT KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan Murat Tumuçin, Hacı Tumuçin, Selçuk Başboğa ve Duygu Hilal Asker’i yakalayarak gözaltına aldı. Polis tarafından aranan bir kişi ise henüz yakalanamadı.