Anne ve 3 çocuğu sağ çıkarılmıştı! Acı haber geldi

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Bakan Koca, sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altındaki diğer çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü İzmir 'in Seferihisar ilçesi olan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de enkaza dönen 17 binadan 8'inde çalışmalar devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanı’nda bir mucize yaşandı.

Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazdan sabah saatlerinde umutlu bir haber geldi. Depremden 16 saat sonra arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

“MELEK ONLAR MELEK”

Anne Perinçek’in yanında yanında 4 çocuğu da vardı. 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’in sağlığının da yerinde olduğunu öğrenen ekipler son derece hassas ve zorlu bir kurtarma çalışmasına başladı.

Enkazın başında kızından ve torunlarından haber alan Bekir Dereli büyük mutluluk yaşamıştı. Dereli, “Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlık ları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah'ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar” ifadesini kullandı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA AÇIKLADI

Deprem bölgesinde son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarılan 3 çocuktan birisinin hayatını kaybettiğini, diğer 2’sinin ve annenin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

BİR ÇOCUK İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

7 saat süren titiz çalışmaların ardından, depremden tam 23 saat sonra anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarılmıştı. Enkaz altındaki bir çocuk için kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.