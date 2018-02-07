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Anlaşması sağlandı!

07 Şubat 2018 Çarşamba - 12:08 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 12:08

Almanya'da Hristiyan Demokratlar Birliği ile Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.


Almanya'da Merkel'in başını çektiği Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.

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