Anlaşması sağlandı!

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07 Şubat 2018 Çarşamba - 12:08
| Son Güncelleme : 07 02 2018 - 12:08
Almanya'da Hristiyan Demokratlar Birliği ile Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.
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Almanya'da Merkel'in başını çektiği
Hristiyan
Demokratlar ile Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.
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