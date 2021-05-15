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Ankara Kalesi Filistin'e destek için ışıklandırıldı

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:57 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 0:57

İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak amacıyla ışıklandırılan Ankara Kalesi'ne Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri yansıtıldı.


AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugüne kadar Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında durduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun." dedi.
 
AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak amacıyla ışıklandırılan Ankara Kalesi'ne Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri ile "Şehitler kalesi boş değil" ve "Kudüs özgür olana dek kıyamdayız" yazıları yansıtıldı.
 

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İsrail saldırı Filistin
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