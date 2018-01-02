Amorti nedir? Milli Piyango amorti numaraları...

2018 yılı Milli Piyango çekilişi gerçekleşti. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Milli Piyango sonuç sorgulamasında amorti en merak edilenlerden biri oldu. Peki bu yıl Milli Piyango amorti numaraları hangisi oldu?
AMORTİ NEDİR? MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.