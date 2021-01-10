10 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 1.21 EURO 9,0350 0.14
USD 7,3860 0.52 ALTIN 438,510 -2.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da sistem 'çöktü' Gece mesaisiyle bile yetiştiremiyorlar

AA |  10 Ocak 2021 Pazar - 19:58 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 19:58

Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.


Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, ülke basınına yaptığı  açıklamada, perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından  fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini  söyledi.
 
"Cesetlerin yakılmasını ve bunların defin işlemini yetiştiremiyoruz."  diyen Kratzer, cenaze sayılarının artmasının, cesetlerin beklediği soğutucu  mekanların durumunu da etkilediğini kaydetti.
 
Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını  ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik  edildiğini aktardı.
 
Raporlu personel sayısı yükseldi
 
Toprak defin işleminin öncelik taşıdığından yakılan cesetlerin defin  işlemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kratzer, "Bavyera eyaletinde,  yasa gereği toprağa defin işleminin, kişinin öldüğü tespit edildikten 96 saat  içinde yapılması lazım. Bu süreye, gelecek haftalarda veya aylarda uyulup  uyulamayacağı da belirsiz." diye konuştu.
 
Kratzer, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 30 arttığına işaret  ederek, virüs nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünde raporlu personel sayısının  yükseldiğini, toprağa defin işlemini yetiştirmek için işe gelen personeli buraya  yönlendirdiğini kaydetti.
 
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
 
Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch  Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 465 kişi  Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi.
 
Son 24 saatte 16 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle  toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 527'ye çıktı.
 
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 525 bin 300'e ulaştı.
 
5 bin 320 kişi yoğun bakımda
 
Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan  açıklamada da 5 bin 320 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu,  bunlardan 3 bin 49'unun ise solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 94, solunum  cihazına bağlı olanların sayısının da 17 azaldığı kaydedildi.

ETİKETLER

Almanya Nürnberg koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.