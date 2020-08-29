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Alman Profesörden Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 0:54

Almanya'daki Christian-Albrecht Üniversitesinde Kamu Hukuku Profesörü olan Nele Matz-Lück, Doğu Akdeniz'deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, Türkiye’nin pozisyonunun kötü durumda olmadığını söyledi.


Matz-Lück, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Tagesschau haber  portalına açıklamalarda bulundu.
 
Yunanistan ya da Kıbrıs Rum tarafının anlaşmazlık konularında  çizgisinin üstün gelmesi durumunda Ankara eli boş çıkacağı iddiasına  katılmadığını kaydeden Matz-Lück, şunları dile getirdi:
"Türkiye’nin konumunun hali hazırda gösterildiği kadar da kötü  olmadığını düşünüyorum. Zira kıta sahanlığı ve ekonomik bölgelerin sınırlarının  bir orta hatta göre belirlenmesi zorunlu değildir, bu bağlamda adalet ve  hakkaniyet de esas alınmaktadır. Uluslararası düzeyde sınır anlaşmazlıklarına  çözüm bulunması bağlamında, kıyı şeridinin uzunluğunun rol oynadığı ve sınır  çizgisinin çarpıtılmasına neden olabilecek daha küçük adaların gerekirse sınır  çizgisinin dışında bırakılabileceğinin dikkate alındığı kabul edilmektedir. Bu,  Türkiye’nin, Yunan adaları ile Türkiye ana karası arasında sadece bir orta  çizginin belirlenmesinden daha fazla pay almasına neden olabilir. Dolayısıyla,  mesele Yunan tarafının düşündüğü kadar basit değildir."
 
Anlaşma olmazsa mevcut çıkmaz devam eder
Alman Profesör, Doğu Akdeniz konusunda iki ülke arasında anlaşma  yapılmadığı veya anlaşmazlığın bir tahkim mahkemesine veya uluslararası bir  mahkemeye götürülmediği sürece  mevcut çıkmaz durumun süreceğini kaydetti.
 
Matz-Lück, uluslararası hukukta devletlerin sınırları arasında kısa  bir mesafe bulunduğu ve ülkelerin deniz yetki alanlarının tamamı üzerinde hak  iddia edemediği durumlarda beklentinin devletlerin anlaşması olduğunu  belirtti.
 
Kara sularının gerçekte nereye kadar uzandığı konusunda farklı  yorumlar olduğuna işaret eden Matz-Lück, "Uluslararası deniz hukuku bunu 12 deniz  mili olarak belirlemiştir. 1923 Lozan Barış Antlaşması’nda söz konusu bölge için  3 deniz mili öngörmektedir. Türkiye ise 6 mil talep etmektedir. Taraflar, anlaşma  yoluyla uzlaşabilir. Ya da söz konusu anlaşmazlık uluslararası bir mahkemeye veya  tahkim mahkemesine götürülebilir. Aksi takdirde sınırlar belirsiz kalır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Kıta sahanlığı konusunda görüş ayrılığı mevcut"
Nele Matz-Lück, Doğu Akdeniz'deki hukuki durumun sorulması üzerine,  kıta sahanlığı konusunda da iki devlet arasında bir sınır bulunmadığına dikkati  çekerek, "Kıta sahanlığı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde  tanımlanmıştır. Türkiye buna taraf olmamıştır. Hukuki teamüllerine göre ise  devletlerin kıyıdan 200 deniz miline kadar ve gerekirse daha ötesinde bir kıta  sahanlığı talep edebileceği kabul edilmektedir. Türkiye’nin kendisi de en azından  ana karası açısından böyle bir talepte bulunabileceğinden hareket etmektedir.  Aynı zamanda adaların böyle bir hakkı olduğunu reddetmektedir. Diğer bir  ifadeyle, bu konuda da Türkiye ile Yunanistan arasında görüş ayrılığı  yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Alman akademisyen Türkiye ile Libya arasında imzalanan ekonomik bölge  anlaşmasının diğer devletlerin hak iddiaları etkilenmediği sürece Türkiye ile  Libya arasında geçerli olabileceğine işaret ederek, şöyle dedi:
"Ancak bu anlaşma, Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münhasır  ekonomik bölge hakkını reddettiği için Yunanistan aleyhine bir anlaşmadır. Bu  bakımdan Türk-Libya anlaşması bu konuda uluslararası hukuka göre caiz olmayıp,  Yunanistan hakkında hiçbir etki yaratmamaktadır. Diğer taraftan, Yunanistan ile  Mısır arasında imzalanan anlaşma da Türkiye’nin hak taleplerine ters düşüp  düşmediği açısından incelenmelidir. Türkiye’nin meşru hak talepleri dikkate  alınmaz ise anlaşma hiçbir etki yaratmaz."
 
"Araştırma gemilerine askeri gemilerin eşlik etmesi çatışma  korkusunu körüklüyor"
Profesör Matz-Lück,  sınır çizgisi kesin olarak belirlemeksizin  doğal kaynak yataklarının ortak kullanımı konusuna da değinerek, "Deniz hukukunun  yanı sıra, hukuk teamülleri de elbette buna imkan tanımaktadır. Belki Türkiye  bunu kabul edebilir ancak Yunanistan, kaynaklar üzerinde tek başına hak talep  etme konusunda hukuki açıdan daha iyi bir konumda olduğunu düşündüğü için bunu  reddetmektedir." dedi.
 
Türkiye’nin araştırma gemilerine askeri gemilerin eşlik etmesinin  çatışma  korkusunu körüklediğini vurgulayan Matz-Lück, "Bu durum yasalara aykırı  değil, ancak karşı tarafın da askeri mevcudiyetini artıracağını bilerek  tartışmalı bir sahada askeri varlığın artırılması -iki NATO ülkesi arasında-  anlaşmazlığı önemli ölçüde kızıştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Alman Profesör Nele Matz-Lück Doğu Akdeniz destek
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