Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından bir türlü toparlanamadı! Şimdi de...

İkili yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı ki, Alişan tekrardan yasa girdi.

Alişan’a bu zorlu dönemde en büyük destekçisi ise Eşi Buse Varol oldu. Zor günlerini bir türlü atlatamayan Alişan bu seferde Instagram hesabından boğazda olduğuna dair paylaşımlar yapmaya başladı.



Alişan’ın bu paylaşımları Selçuk Tektaş ile birlikte sık sık gittiği boğaz gezisi anılarını canlandırmak olduğu anlaşıldı.



Alişan daha önce ise yeğenleriyle birlikte alışverişte görülmüş ve yeğenlerinin elini biran olsun bırakmayarak dikkatleri üzerine çekmişti.