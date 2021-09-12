İkili yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı ki, Alişan tekrardan yasa girdi.
Alişan’a bu zorlu dönemde en büyük destekçisi ise Eşi Buse Varol oldu. Zor günlerini bir türlü atlatamayan Alişan bu seferde Instagram hesabından boğazda olduğuna dair paylaşımlar yapmaya başladı.
Alişan’ın bu paylaşımları Selçuk Tektaş ile birlikte sık sık gittiği boğaz gezisi anılarını canlandırmak olduğu anlaşıldı.
Alişan daha önce ise yeğenleriyle birlikte alışverişte görülmüş ve yeğenlerinin elini biran olsun bırakmayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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- Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından bir türlü toparlanamadı! Şimdi de...
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından bir türlü toparlanamadı! Şimdi de...
12 Eylül 2021 Pazar - 11:22 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 11:35
Alişan’ın ağabeyi Selçuk Tektaş’ı kaybetmesiyle hayatının kabusunu yaşadı. Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, Tektaş’ın ölümünden bu yana hala toparlayamadı. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserlerle hayranlarını mutlu eden ve tam toparlandı denilen Alişan tekrar yasa girdi.
İkili yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı ki, Alişan tekrardan yasa girdi.