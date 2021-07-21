Koronavirüse yakalanan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 4 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pek çok kişi üzücü haberin ardından Alişan'a başsağlı mesajları gönderirken takipçileri de Selçuk Tektaş'ın hayatını merak ediyor. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi kim? Merve Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte Selçuk Tektaş ile ilgili detaylar...
SELÇUK TEKTAŞ’IN EŞİ KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın hayatıyla ilgili pek detay bulunmuyor. Yaklaşık 4 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı bulunuyordu. 12 Mayıs 1980 yılında doğan Selçuk Tektaş 41 yaşındaydı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.