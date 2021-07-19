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Ali Babacan'a istifa şoku! İkinci kez gitti...

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 17:23

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden ikinci kez istifa etti. Babaoğlan, istifa açıklamasında, "Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden görevlerimden istifa ettiğimi paylaşmak isterim" dedi.


DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ali Rıza Babaoğlan daha önce de partisinden istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.
 
Ali Rıza Babaoğlan istifa açıklamasında şunları söyledi:
 
12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.
 

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