Alec Baldwin “Rust” filminin görüntü yönetmenini öldürdü

ABD'nin güney eyaleti New Mexico'da çekimi devam eden Rust isimli Western filminin setinde silahlar patladı, usta oyuncu Alec Baldwin yapımın görüntü yönetmenini öldürdü.Oscar adaylığı bulunan Baldwin'in kuru sıkı tabancasından çıkan kurşunlar, filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti.

42 yaşındaki Hutchins hastaneye kaldırıldı ancak doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Yönetmen Souza ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Alec Baldwin'in sözcüsü, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada olayın boş olduğu sanılan silahın yanlışlıkla ateşlenmesiyle gerçekleştiğini söyledi.Popüler film konumu Bonanza Creek Ranch'e kurulan sette gerçekleşen olayın ardından polis soruşturma başlattı ancak şimdilik herhangi bir resmi suçlama yok.

GÖZYAŞI DÖKERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Polisin açıklamasına göre, yerel saatle 13.50 sularında filmin setinden acil arama gerçekleşti. Amerikan medyası, filmin çekimlerinin askıya alındığını bildiriyor.

Yerel gazete The Santa Fe New Mexican, 68 yaşındaki Alec Baldwin'in Perşembe günü polis merkezinin dışında gözyaşı dökerken görüntülendiğini aktarıyor.Dört aktör erkek kardeşin en yaşlısı olan ve sayısız filmde rol alan Alec Baldwin, polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Silahın da incelendiği kaydediliyor.1880'lerin Kansas'ını anlatan Rust filmi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun ailesinin ölümünün ardından küçük kardeşiyle birlikte kendisini korumasını ve hayata tutunmasını anlatıyordu. Yaşamını yitiren filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins Ukrayna doğumlu. Çocukluğu, 1980'lerde Sovyetler Birliği'ne ait bir Kuzey Kutbu üssünde geçti.

HOLLYWOOD'UN YÜKSELEN YILDIZIYDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gazetecilik eğitimi alan 42 yaşındaki Hutchins, son yıllarda Hollywood'un yükselen yıldızları arasında gösteriliyordu.Geçen yıl aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini yapan Hutchins'in ölümü Hollywood'da şok etkisi yarattı, sinema dünyasından peş peşe açıklamalar geldi.Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Birliği, Hutchins'in hayatını kaybetmesinin yıkıcı bir haber olduğunu ve korkunç bir kayıp yaşadıklarını duyurdu.

Normalde Kasım ayının başlarına kadar devam etmesi beklenen Rust filminin çekimlerinde Baldwin'in yanı sıra Travis Fimmel, Jensen Ackles ve Frances Fisher gibi oyuncular rol alıyordu.

Rust adlı filmin bir Western olduğu ve Baldwin'in filmde 13 yaşınındaki torununu korumaya çalışan bir büyükbabayı canlandırdığı belirtiliyor.1880'lerde geçen Western tarzı film Rust'ın oyuncu kadrosunda Alec Baldwin, Travis Fimmel ve Jensen Ackles rol alıyor.