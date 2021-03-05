Akıllı mercek için 'yaş' uyarısı

Gözlük kullanmak istemeyenlerin akıllı mercek tedavisine başvurduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Sipahier, tedavide yaşın önemine dikkat çekerek, "Beynin bu merceklere adaptasyon sağlaması için insanın yaşının belirli bir seviyede olması gerekiyor. 30-35 yaşındaki hastalara mercek kullanmıyoruz” dedi.

Gözlük kullanmak istemeyenler için mevcut tedavilerden bir tanesinin de akıllı mercek olduğunu söyleyen Göz Vakfı Bayrampaşa Hastanesi'nden Op. Dr. Ali Sipahier, “Göz kusurlarını iki grup altında inceleyebiliyoruz. Bunların ilki miyop, astigmat ve hipermetrop dediğimiz yediden yetmişe herkeste görülen kırılma kusurlarıdır. İkinci olarak da sağlıklı bir gözde 45 yaşından sonra ortaya çıkan presbiyopi (yaşlı göz) yakın görememe bozukluğudur. Kırılma kusurları aslında bir göz hastalığı değildir. Kişiler gözlük kullanmak istemezse gözde oluşan sorunları değişik yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. 40 yaşına kadar göz merceğimiz her mesafeye kendini ayarlayarak yakını odaklayabiliyor. 40 yaşından sonra gözümüz bozulmaya başlıyor. Yakını görebilmek için gözlük kullanmaya başlıyoruz” diye konuştu.

“30-35 YAŞINDAKİ HASTALARA MERCEK KULLANMIYORUZ”

Op. Dr. Ali Sipahier, “Mercek kullanmanın ilk şartı hastanın belli bir yaşı geçmiş olmasıdır. Yakın görme bozulduktan sonra mercek kullanmaya başlıyoruz. 30-35 yaşındaki hastalara mercek kullanmıyoruz. Gözümüzdeki orijinal merceğimizle birebir aynı özellikte olan herhangi bir endüstri merceği üretilmedi. Beynin göze takılan merceklere adaptasyonu gerekiyor. Bu adaptasyon kişiden kişiye değişir. Mercek takılsa bile kişilerde uzak görme kalitesi bir miktar azalıyor. Hasta seçimini çok iyi yapmak gerekiyor. Mercek takabilmek için hastanın gözünde başka bir problemin olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MERCEK KULLANIMI İÇİN TEK SEFERDE DOĞRU KARAR VERMEK GEREKİYOR

Mercek kullanımı için tek seferde doğru kararın verilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Sipahier, “Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru cerrahi işlem yapmak gerekiyor. Mercek takmak zorunlu bir işlem değil. Gözde katarak veya herhangi bir rahatsızlık gelişmediyse insanlar gözlük kullanarak ömür boyu görebilir. Gözlük kullanmamak adına geri dönüşümsüz bir işlemin riskini almak için iyi düşünmek gerekiyor. Her ameliyat ayrı bir risktir. Sağlıklı gören bir gözde mercek kullanmayı önermiyoruz” dedi.

“MERCEKLERİ ÇIKARMAK RİSKLİ BİR İŞLEM”

Mercek kalitesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Sipahier, “Mercekleri göze taktından sonra çıkarması çok zor oluyor. Bir memnuniyetsizlik olduğu zaman mercekleri çıkarmak imkânsız değil ama riskler ciddi oranda artıyor” diye konuştu.